LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Landscapes of Eternity », La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée, Noisiel

LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Landscapes of Eternity » Vendredi 12 mars 2027, 20h00 La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:00:00+01:00 – 2027-03-12T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:00:00+01:00 – 2027-03-12T21:30:00+01:00

La flûtiste, vocaliste et compositrice a voyagé seule en Inde, pendant plusieurs mois, à la recherche de l’esprit de la musique Hindustani. Nourrie des rencontres et des enseignements, elle a composé un répertoire intime et spirituel fondé sur les sensations et réflexions qui l’ont traversé durant ces voyages.

L’ensemble LES COULEURS DU SON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2027-2028

La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée Allée de la Ferme 77186 Noisiel Noisiel 77186 Seine-et-Marne Île-de-France

Naïssam Jalal explore le lien fondamental entre musique, nature et spiritualité au cœur de la musique classique indienne, dans une nouvelle création autour des paysages d’Inde du Nord. naissamjalal flute

Tanguy Ginter