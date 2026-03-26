Les coulisses de Branféré Le Guerno

Les coulisses de Branféré

Parc de Branféré Le Guerno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Visitez les bâtiments animaliers

Accédez à des lieux habituellement fermés au public et découvrez les coulisses de bâtiments animaliers qui abritent des espèces menacées comme le rhinocéros indiens, les girafes du Niger, les okapis, les fourmiliers géants et tapirs terrestres.

Selon les années, vous aurez lors de cet événement l’occasion de visiter l’un de nos bâtiments de la plaine africaine, la maison des okapis, la maison sud-américaine des tapirs et fourmiliers ou bien le bâtiment des rhinocéros indiens.

Accompagné d’un soigneur, vous pourrez en apprendre plus sur le quotidien des animaux, leur alimentation et les soins spécifiques qu’ils reçoivent pour leur bien-être.

Découvrez les métiers et formations du monde animalier

Envie de travailler au contact des animaux ? Profitez de cette journée pour en apprendre davantage sur les métiers du parc et les formations qui y mènent.

Rencontre avec les soigneurs et vétérinaires échangez sur l’alimentation des animaux, les soins vétérinaires, l’entraînement médical et l’enrichissement avec notre équipe.

Stands d’informations sur les formations informez-vous sur les cursus de soigneur animalier et échangez avec des professionnels pour connaître les parcours possibles.

Le métier d’animateur nature discutez avec un animateur de l’École de la Nature pour découvrir les missions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

Engagez-vous pour le développement durable et la conservation

Branféré ne se limite pas à la préservation des espèces, cet événement s’inscrit aussi dans une démarche globale de développement durable.

Sensibilisation participez à des jeux interactifs pour découvrir comment protéger les espèces menacées et réduire notre impact sur l’environnement.

Stand sur la conservation échangez avec nos équipes pour en apprendre davantage sur les actions menées au parc et dans la nature pour préserver la biodiversité. .

Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66

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English :

L’événement Les coulisses de Branféré Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56