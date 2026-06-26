Pau

Les coulisses du théâtre Saint-Louis

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Entrez dans l’envers du décor ! Ce théâtre à l’italienne, caché dans l’hôtel de ville, vous livre ses plus beaux secrets, du paradis aux loges. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Les coulisses du théâtre Saint-Louis

L’événement Les coulisses du théâtre Saint-Louis Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau