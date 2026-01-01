Les courses à pied à faire en équipe à Paris cette année jeudi 1 janvier 2026.

En duo, en trio ou même en relais à cinq

ou six… On a recensé les principaux événements parisiens qui permettent de

courir en équipe. Spoiler : des parcours pour tous les niveaux, des

ambiances uniques et une énergie contagieuse vous attendent.

À découvrir aussi : notre agenda des courses 2026

* Cette sélection est régulièrement mise à jour : n’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour ne rien manquer de l’actu sportive !

Qui a dit que la course à pied était un sport individuel ? Chaque année, de nombreux événements organisés dans la capitale proposent aux runners de courir à plusieurs ! Petit tour d’horizon.

Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

payant

Les prix et les modalités d’inscription varient en fonction des courses.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://www.paris.fr/dossiers/ou-courir-a-paris-243



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

