Informations pratiques

Troyes

Les cousines

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Pour se marier, mieux vaut être sûr(e) de son choix. Pour réussir le plus beau jour de sa vie, mieux vaut s’entourer des meilleures !

Dans une heure, Emmanuelle se marie. Dans une heure pile. Le temps d’enfiler la robe, de répéter le discours et de boire le petit verre du courage.



Heureusement, ses deux cousines sont là pour l’aider. C’est précisément le problème.



Entre excitation et interrogations, entre folle décision et joyeuses discussions… Et si cette petite heure juste avant remettait en question… toute une vie ? Les cousines , c’est un feu d’artifices de souvenirs partagés parfumés à l’enfance.

Mes cousines, mes amours, mes emmerdes c’est beau comme une chanson, c’est drôle comme un spectacle auquel vous êtes invités ! Aux premières loges, vous serez les spectateurs et les acteurs de cette comédie hilarante ! Bref on n’a jamais autant ri à un mariage qui n’aura peut-être pas lieu.



Une comédie écrite par Mathilde Moreau et Erwan GdB. Mise en scène Mathilde Moreau

Avec Morgane Delamare, Stéphanie Meyre et Elise Mottais .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Les cousines Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne