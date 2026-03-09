Les Cousines Une comédie de Mathilde Moreau & Erwan GdB | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12 21:50:00
2026-12-12
Pour se marier, mieux vaut être sûr(e) de son choix. Et pour réussir le plus beau jour de sa vie, mieux vaut s’entourer des meilleures !
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
To get married, it’s best to be sure of your choice. And to make a success of the most beautiful day of your life, it’s best to surround yourself with the best!
