Les Cousines Une comédie de Mathilde Moreau & Erwan GdB | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Les Cousines Une comédie de Mathilde Moreau & Erwan GdB | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : 2026-12-12

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 21:50:00



2026-12-12

Pour se marier, mieux vaut être sûr(e) de son choix. Et pour réussir le plus beau jour de sa vie, mieux vaut s’entourer des meilleures !

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English:

To get married, it’s best to be sure of your choice. And to make a success of the most beautiful day of your life, it’s best to surround yourself with the best!

L’événement Les Cousines Une comédie de Mathilde Moreau & Erwan GdB | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-09 par Clermont Auvergne Volcans