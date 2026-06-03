Les croisières de l’Été du Canal sont de retour en 2026
Les croisières de l’Été du Canal sont de retour en 2026 samedi 4 juillet 2026.
Tout
au long de l’été, les visiteurs pourront embarquer pour des traversées
commentées, festives ou gourmandes, à la découverte des paysages
urbains, des lieux culturels et des transformations du territoire. Une programmation variée qui fait des canaux un incontournable de l’été parisien.
Programme des croisières organisées pour cette édition 2026
Les croisières patrimoniales
Pour
celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre l’histoire des canaux et
du territoire, les croisières patrimoniales proposent des visites
commentées par des guides passionnés. L’occasion de découvrir
l’évolution des quartiers, les anciennes friches industrielles ou encore
les nouveaux lieux culturels installés le long des berges.
Les croisières gourmandes
Elles
invitent à découvrir les saveurs du Nord-Est parisien grâce à des
dégustations à bord et des rencontres avec des restaurateurs et artisans
locaux. Une expérience conviviale qui mêle balade sur l’eau et
découverte culinaire. Plus d’informations à venir.
Les croisières street art
Au fil du canal Saint-Denis et de la Street Art Avenue, les croisières street
art proposent une immersion dans les cultures urbaines. Fresques
monumentales, performances artistiques et médiation autour des œuvres
rythment ces balades commentées sur l’eau.
Les croisières Héritage olympique
Après les Jeux de Paris 2024, les croisières olympiques permettent de redécouvrir les sites emblématiques qui ont accueilli les épreuves. Ces traversées reviennent sur les transformations du territoire et sur l’héritage laissé par cet événement international.
Les croisières musicales
DJ
sets, performances live et ambiance festive prennent place à bord des
croisières musicales tout au long de l’été. Parmi les rendez-vous
attendus : les soirées BLACKPEARL, avec trois heures de funk, hip-hop, soul et R&B sur le canal de l’Ourcq.
Grande nouveauté de cette édition 2026 : le retour des croisières cinéma. Ces
traversées commentées permettent de rejoindre le cinéma en plein air de
La Villette tout en découvrant les canaux autrement. Une expérience
estivale originale mêlant navigation, découverte culturelle et cinéma
sous les étoiles.
Les croisières thématiques ne sont qu’une partie de la programmation de l’Été du Canal
! Tout au long de l’été, le festival propose aussi des navettes
fluviales, des parcs nautiques, des bals et spectacles en plein air, des balades culturelles,
des ateliers créatifs et de nombreuses animations sur les berges.
Pour en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur le site
de l’Été du Canal.
Chaque été, l’Été du Canal transforme les canaux et les berges du Nord-Est parisien en un vaste terrain de découvertes et d’animations. Du 27 juin au 9 août 2026, le festival revient avec une programmation festive et accessible à tous. Parmi les activités incontournables de cette 19e édition : les croisières thématiques, de retour tout l’été à partir du 4 juillet sur les canaux parisiens.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 09 août 2026 :
payant
De 0 à 30 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00
Date(s) :
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