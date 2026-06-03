Les croisières de l’Été du Canal sont de retour en 2026

Tout

au long de l’été, les visiteurs pourront embarquer pour des traversées

commentées, festives ou gourmandes, à la découverte des paysages

urbains, des lieux culturels et des transformations du territoire. Une programmation variée qui fait des canaux un incontournable de l’été parisien.

Programme des croisières organisées pour cette édition 2026

Les croisières patrimoniales

Pour

celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre l’histoire des canaux et

du territoire, les croisières patrimoniales proposent des visites

commentées par des guides passionnés. L’occasion de découvrir

l’évolution des quartiers, les anciennes friches industrielles ou encore

les nouveaux lieux culturels installés le long des berges.

Croisière sur le canal de l’Ourcq, 2025 ; Crédits : Arthur Crestani

Les croisières gourmandes

Elles

invitent à découvrir les saveurs du Nord-Est parisien grâce à des

dégustations à bord et des rencontres avec des restaurateurs et artisans

locaux. Une expérience conviviale qui mêle balade sur l’eau et

découverte culinaire. Plus d’informations à venir.

Croisière sur le canal de l’Ourcq, 2025 ; Crédits : Arthur Crestani

Les croisières street art

Au fil du canal Saint-Denis et de la Street Art Avenue, les croisières street

art proposent une immersion dans les cultures urbaines. Fresques

monumentales, performances artistiques et médiation autour des œuvres

rythment ces balades commentées sur l’eau.

Croisière street art sur le canal de l’Ourcq, 2025 ; Crédits : Arthur Crestani

Les croisières Héritage olympique

Après les Jeux de Paris 2024, les croisières olympiques permettent de redécouvrir les sites emblématiques qui ont accueilli les épreuves. Ces traversées reviennent sur les transformations du territoire et sur l’héritage laissé par cet événement international.

Croisière Héritage olympique 2025 ; Crédits : SSDT

Les croisières musicales

DJ

sets, performances live et ambiance festive prennent place à bord des

croisières musicales tout au long de l’été. Parmi les rendez-vous

attendus : les soirées BLACKPEARL, avec trois heures de funk, hip-hop, soul et R&B sur le canal de l’Ourcq.

Croisière musicale 2025 ; Crédits : Arthur Crestani

Grande nouveauté de cette édition 2026 : le retour des croisières cinéma. Ces

traversées commentées permettent de rejoindre le cinéma en plein air de

La Villette tout en découvrant les canaux autrement. Une expérience

estivale originale mêlant navigation, découverte culturelle et cinéma

sous les étoiles.

Croisière 2025 ; Crédits : GD

Les croisières thématiques ne sont qu’une partie de la programmation de l’Été du Canal

! Tout au long de l’été, le festival propose aussi des navettes

fluviales, des parcs nautiques, des bals et spectacles en plein air, des balades culturelles,

des ateliers créatifs et de nombreuses animations sur les berges.

Pour en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur le site

de l’Été du Canal.

Chaque été, l’Été du Canal transforme les canaux et les berges du Nord-Est parisien en un vaste terrain de découvertes et d’animations. Du 27 juin au 9 août 2026, le festival revient avec une programmation festive et accessible à tous. Parmi les activités incontournables de cette 19e édition : les croisières thématiques, de retour tout l’été à partir du 4 juillet sur les canaux parisiens.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 09 août 2026 :

payant

De 0 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/ https://www.facebook.com/eteducanal/ https://www.facebook.com/eteducanal/



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