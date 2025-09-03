Les Croq’Histoires pomme pomme pomme A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

Les Croq’Histoires pomme pomme pomme

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Rendez-vous à l’espace jeunesse de la médiathèque pour participer aux Croq’histoires un samedi par mois. Les lectures sont parfois suivies d’une activité manuelle.

Activité proposée pour les 0-6 ans.

Ce samedi, Croq’Histoires sur le thème de Pomme, pomme, pomme.

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

English :

Come to the children’s area of the media library: to take part in Croq’histoires, one Saturday a month. Readings are sometimes followed by a manual activity.

For 0-6 year-olds.

This Saturday, Croq’Histoires on the theme of Apple, apple, apple.

German :

Treffpunkt im Jugendbereich der Mediathek: um an einem Samstag im Monat an den Croq’histoires teilzunehmen. Auf die Lesungen folgt manchmal eine handwerkliche Aktivität.

Diese Aktivität wird für Kinder von 0-6 Jahren angeboten.

Diesen Samstag Croq’Histoires zum Thema Apfel, Apfel, Apfel.

Italiano :

Venite nell’area bambini della biblioteca multimediale per partecipare alle letture di Croq’histoires un sabato al mese. Le letture sono talvolta seguite da un’attività manuale.

Per bambini da 0 a 6 anni.

Questo sabato, Croq’Histoires sul tema Mela, mela, mela.

Espanol :

Acérquese al espacio infantil de la mediateca para participar en las lecturas de Croq’histoires un sábado al mes. A veces, las lecturas van seguidas de una actividad manual.

Para niños de 0 a 6 años.

Este sábado, Croq’Histoires sobre el tema Manzana, manzana, manzana.

