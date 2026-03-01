Les danchieuses étoiles Levroux

Les danchieuses étoiles

3 Square Gambetta Levroux Indre

Début : Samedi 2026-04-11

Les Danchieuses Étoiles

La Maison du Peuple de Levroux accueille la comédie Les Danchieuses Étoiles le samedi 11 avril à 20h30.

Écrite et interprétée par Mélissa Chatelet et Barbara Grassi, cette pièce met en scène deux femmes que tout oppose et que la danse va rapprocher. Entre humour, énergie et situations inattendues, le spectacle entraîne le public dans une comédie rythmée, pleine de fantaisie et d’autodérision.

Un moment de théâtre divertissant et accessible à tous, à partager en famille ou entre amis.

Réservations au 06 62 08 70 40 .

3 Square Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 08 70 40

