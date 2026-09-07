AGENDA · Rethondes
Les dangers de la lecture, Médiathèque municipale, Rethondes
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque municipale · Rethondes
Informations pratiques
Les dangers de la lecture Samedi 7 novembre, 20h30 Médiathèque municipale Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00
Spectacle pour public adulte et adolescents à partir de 12 ans
Médiathèque municipale 60153 Rethondes Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France
Titus Titus