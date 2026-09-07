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Les dangers de la lecture, Médiathèque municipale, Rethondes

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque municipale · Rethondes

Les dangers de la lecture, Médiathèque municipale, Rethondes

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale
Adresse
60153 Rethondes
Ville
60153 Rethondes
Département
Oise

Les dangers de la lecture Samedi 7 novembre, 20h30 Médiathèque municipale Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Spectacle pour public adulte et adolescents à partir de 12 ans

Médiathèque municipale 60153 Rethondes Rethondes 60153 Oise Hauts-de-France
Titus Titus