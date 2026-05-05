Les déesses de la fesse à Saint-Martin-des-Bois, La ferme du grand guéLe Grand Gué, Saint-Martin-des-Bois

Les déesses de la fesse à Saint-Martin-des-Bois Samedi 9 mai, 00h00 La ferme du grand guéLe Grand Gué Loir-et-Cher

12,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Figures Libres, Appel d’air, Le grand Gué, Foliart, et le Zéro Degré Est sont heureux de vous présenter le spectacle des DÉESSES DE LA FESSE. Les déesses de la fesse à Saint-Martin-des-Bois. Ève croque la pomme et bascule dans la connaissance : une scénographie audacieuse la voit renaître en maîtresse de cérémonie des « Déesses de la Fesse ». Dans un univers music-hall porté par le piano, le spectacle revisite avec humour et irrévérence des figures mythiques et historiques. D’Adam à Jeanne d’Arc, de Marie-Antoinette aux sirènes, tout est détourné avec fantaisie et provocation. Entre questions existentielles, combats déjantés et sensualité assumée, une seule réponse émerge : l’amour, incarné par Aphrodite dans un final enflammé. La soirée se prolonge avec un DJ set festif signé Zéro Degré Est. Ouverture des portes à 19h, bar et pizzas sur place (VG et Carné). Réservation conseillée – déconseillé au moins de 16 ans.

La ferme du grand guéLe Grand Gué 41800 Saint-Martin-des-Bois Saint-Martin-des-Bois 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Figures Libres, Appel d’air, Le grand Gué, Foliart, et le Zéro Degré Est sont heureux de vous présenter le spectacle des DÉESSES DE LA FESSE. Les déesses de la fesse à Saint-Martin-des-Bois. Ève croqu Concert