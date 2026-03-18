Les défis de l’étang sauvage

Audenge Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18

Rejoins les gardiens du marais pour protéger et préserver un étang enchanté situé au cœur d’une forêt mystérieuse. En l’absence d’Hugo le Héron, c’est à toi de protéger son habitat. Mais attention, de nombreuses menaces planent sur ce lieu fragile… En famille, incarnez différents rôles et trouvez les solutions pour maintenir son équilibre. Prêt à défier pour préserver ?

A partir de 8 ans.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin. .

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Les défis de l’étang sauvage

L’événement Les défis de l’étang sauvage Audenge a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin