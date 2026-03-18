La plage des petits explorateurs

Audenge Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21

Ambiance sable fin, coquillages, et crustacés ! C’est une expérience sensorielle, à vivre pieds nus bien entendu pour une optimisation des sensations !

Nous avançons pas à pas grâce à un petit train à pattes, à pattes d’enfants ! Au départ de la gare imaginaire des Tamaris, le petit train emmène les explorateurs pour un voyage inoubliable avec 5 escales pour comprendre déjà à cet âge d’où viennent les grains de sable, la formation de la plage et sa composition, les trésors qui y sont cachés, les prés salés, ses habitants comme la star de la plage le crabe, et la vase qui se transforme en véritable patinoire. Le voyage se termine plein de souvenirs dans les yeux et dans la tête !

Informations pratiques

Durée: 1h

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : La plage des petits explorateurs

L’événement La plage des petits explorateurs Audenge a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin