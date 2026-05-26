Fête de la musique Audenge
Fête de la musique Audenge dimanche 21 juin 2026.
Audenge
Fête de la musique
Parc public Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Audenge s’embrase pour la Fête de la musique !
Préparez-vous à danser, chanter et profiter d’une ambiance festive inoubliable !
Au programme
. 18h00 Ensemble Instrumental du Bassin
. 19h00 APCA Guitare
. 20h00 Chorale du Collège d’Audenge
. 20h15 Audance School
. 21h00 FLY’IN POP
Musique, énergie et convivialité seront au rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été !
Restauration et buvette sur place .
Parc public Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Fête de la musique Audenge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur Bassin
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