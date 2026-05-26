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Fête de la musique Audenge

Fête de la musique Audenge

Fête de la musique Audenge dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Parc public

Ville : 33980 Audenge

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Audenge

Fête de la musique

Parc public Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Audenge s’embrase pour la Fête de la musique !
Préparez-vous à danser, chanter et profiter d’une ambiance festive inoubliable !

Au programme
. 18h00 Ensemble Instrumental du Bassin
. 19h00 APCA Guitare
. 20h00 Chorale du Collège d’Audenge
. 20h15 Audance School
. 21h00 FLY’IN POP

Musique, énergie et convivialité seront au rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été !
Restauration et buvette sur place   .

Parc public Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Fête de la musique Audenge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur Bassin

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