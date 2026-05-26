Audenge

Fête de la musique

Parc public Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Audenge s’embrase pour la Fête de la musique !

Préparez-vous à danser, chanter et profiter d’une ambiance festive inoubliable !

Au programme

. 18h00 Ensemble Instrumental du Bassin

. 19h00 APCA Guitare

. 20h00 Chorale du Collège d’Audenge

. 20h15 Audance School

. 21h00 FLY’IN POP

Musique, énergie et convivialité seront au rendez-vous pour célébrer l’arrivée de l’été !

Restauration et buvette sur place .

Parc public Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Fête de la musique Audenge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur Bassin