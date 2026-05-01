Exposition à la Cabane Bleue Trio des Artistes Rue du Port Audenge

Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Trio des Artistes

Rue du Port Cabane Bleue Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-05-30

Du samedi 30 mai au vendredi 5 juin, la Cabane Bleue d’Audenge accueille le Trio des artistes, trois peintres réunies par une passion commune née sur le Bassin.

De cette belle rencontre est née une envie de créer et de partager. À travers leurs œuvres, ces artistes développent un style original, mêlant techniques variées et laissant une large place à la fantaisie et à l’expression personnelle.

Couleurs, matières et inspirations se croisent pour offrir une exposition vivante et pleine de sensibilité.

Une invitation à découvrir des univers artistiques singuliers, entre complicité et créativité…

Entrée libre, ouvert à tous. .

Rue du Port Cabane Bleue Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition à la Cabane Bleue Trio des Artistes

L’événement Exposition à la Cabane Bleue Trio des Artistes Audenge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur Bassin