Thé dansant seniors Audenge
Thé dansant seniors Audenge jeudi 25 juin 2026.
Audenge
Thé dansant seniors
Halle du marché Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Seniors Audengeois, venez vous déhancher le temps d’une après-midi sur vos musiques préférées.
Convivialité et amusement garantis !
Organisé par le CCAS de la Ville d’Audenge et le Conseil des Sages.
Gratuit Ouvert aux +60 ans .
Halle du marché Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 08 73
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English : Thé dansant seniors
L’événement Thé dansant seniors Audenge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur Bassin
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