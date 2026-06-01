Audenge

Thé dansant seniors

Halle du marché Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Seniors Audengeois, venez vous déhancher le temps d’une après-midi sur vos musiques préférées.

Convivialité et amusement garantis !

Organisé par le CCAS de la Ville d’Audenge et le Conseil des Sages.

Gratuit Ouvert aux +60 ans .

Halle du marché Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 08 73

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English : Thé dansant seniors

L’événement Thé dansant seniors Audenge a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur Bassin