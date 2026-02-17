Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Anandakara Audenge

Audenge

Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes

Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Samedi 28 juin prochain

Conférences gratuites, entrée libre, tous publics.

-10h à 12h00 l’astrologie tibétaine

-12h30 Pique-nique (à apporter)

-14h30 le bouddhisme au Sri Lanka.

Guy Bellocq, docteur en histoire de l’art, dédicacera, aux personnes qui le souhaitent, son livre La Roue de la vie bouddhique présenté sur France 2 au cours des émissions Sagesses Bouddhistes . .

Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine anandakara@orange.fr

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English : Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes

L’événement Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Audenge a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur Bassin