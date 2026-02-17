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Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Anandakara Audenge

Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Anandakara Audenge

Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Anandakara Audenge dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Anandakara

Adresse : 57 Rue des Trucails

Ville : 33980 Audenge

Département : Gironde

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Audenge

Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes

Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Samedi 28 juin prochain
Conférences gratuites, entrée libre, tous publics.

-10h à 12h00 l’astrologie tibétaine
-12h30 Pique-nique (à apporter)
-14h30 le bouddhisme au Sri Lanka.

Guy Bellocq, docteur en histoire de l’art, dédicacera, aux personnes qui le souhaitent, son livre La Roue de la vie bouddhique présenté sur France 2 au cours des émissions Sagesses Bouddhistes .   .

Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine   anandakara@orange.fr

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English : Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes

L’événement Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Audenge a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur Bassin

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