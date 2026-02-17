Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Anandakara Audenge
Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Anandakara Audenge dimanche 28 juin 2026.
Audenge
Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes
Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Samedi 28 juin prochain
Conférences gratuites, entrée libre, tous publics.
-10h à 12h00 l’astrologie tibétaine
-12h30 Pique-nique (à apporter)
-14h30 le bouddhisme au Sri Lanka.
Guy Bellocq, docteur en histoire de l’art, dédicacera, aux personnes qui le souhaitent, son livre La Roue de la vie bouddhique présenté sur France 2 au cours des émissions Sagesses Bouddhistes . .
Anandakara 57 Rue des Trucails Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine anandakara@orange.fr
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English : Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes
L’événement Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Audenge a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur Bassin
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