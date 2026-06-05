Domaine de Certes et Graveyron Au ras des pâquerettes Domaine de Certes et Graveyron Audenge
Domaine de Certes et Graveyron Au ras des pâquerettes Domaine de Certes et Graveyron Audenge mercredi 10 juin 2026.
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron Au ras des pâquerettes
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Le domaine recèle des trésors.
Au cours d’une balade et au travers de déterminations, de contes et légendes, de dégustation et d’anecdotes, venez découvrir ses trésors botaniques.
L’objectif porter notre attention sur ce qui nous paraît immobile.
A partir de 12 ans
Animation gratuite, sur réservation auprès du Domaine de Certes et Graveyron par téléphone ou via le lien .
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
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English : Domaine de Certes et Graveyron Au ras des pâquerettes
L’événement Domaine de Certes et Graveyron Au ras des pâquerettes Audenge a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur Bassin
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