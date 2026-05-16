Fête de l’été Place du jumelage Audenge

Audenge

Fête de l’été

Place du jumelage Parc public Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La Fête de l’été revient à Audenge pour un moment festif !

Au programme

. 14h30 concours de pétanque en partenariat avec la Pétanque Audengeoise

. 19h30 ouverture de la fête par Les Amuse-gueules

. 20h00 repas champêtre réservation sur place, billetterie à partir de 11h00 (fermé de 13h00 à 14h00)

animation par Fashion Music

. 23h30 spectacle Pyrothechnique

Gratuit sauf repas (payant) Ouvert à tous .

Place du jumelage Parc public Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Audenge a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur Bassin