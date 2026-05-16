Fête de l’été Place du jumelage Audenge
Fête de l’été Place du jumelage Audenge samedi 4 juillet 2026.
Audenge
Fête de l’été
Place du jumelage Parc public Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La Fête de l’été revient à Audenge pour un moment festif !
Au programme
. 14h30 concours de pétanque en partenariat avec la Pétanque Audengeoise
. 19h30 ouverture de la fête par Les Amuse-gueules
. 20h00 repas champêtre réservation sur place, billetterie à partir de 11h00 (fermé de 13h00 à 14h00)
animation par Fashion Music
. 23h30 spectacle Pyrothechnique
Gratuit sauf repas (payant) Ouvert à tous .
Place du jumelage Parc public Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Audenge a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur Bassin
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