Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de l’été Place du jumelage Audenge

Fête de l’été Place du jumelage Audenge

Fête de l’été Place du jumelage Audenge samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place du jumelage

Adresse : Parc public

Ville : 33980 Audenge

Département : Gironde

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Audenge

Fête de l’été

Place du jumelage Parc public Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

La Fête de l’été revient à Audenge pour un moment festif !

Au programme
. 14h30 concours de pétanque en partenariat avec la Pétanque Audengeoise
. 19h30 ouverture de la fête par Les Amuse-gueules
. 20h00 repas champêtre réservation sur place, billetterie à partir de 11h00 (fermé de 13h00 à 14h00)
animation par Fashion Music
. 23h30 spectacle Pyrothechnique

Gratuit sauf repas (payant) Ouvert à tous   .

Place du jumelage Parc public Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Audenge a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur Bassin

À voir aussi à Audenge (Gironde)