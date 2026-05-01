Exposition à la Cabane Bleue Tristan Gassiole et Dominique Auger Rue du Port Audenge

Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Tristan Gassiole et Dominique Auger

Rue du Port Cabane Bleue Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-16

Du samedi 16 au vendredi 22 mai, la Cabane Bleue d’Audenge accueille deux artistes aux univers singuliers et complémentaires Tristan Gassiole, plasticien, et Dominique Auger, aquarelliste.

– Tristan Gassiole, artiste autodidacte, explore une approche originale entre peinture et sculpture. À l’aide d’une torche à très haute température, il façonne l’acier et le verre pour créer des œuvres où le vide devient forme, jouant sur la suggestion et la matière avec force et finesse.

– Dominique Auger, passionné de dessin et influencé par les impressionnistes, s’exprime à travers l’aquarelle. Autodidacte puis membre de la Société Bordelaise d’Aquarelle, il propose des œuvres délicates, inspirées par la lumière et les paysages.

Deux démarches artistiques, entre puissance et douceur, pour une exposition pleine de contrastes et d’émotions…

Entrée libre Ouvert à tous .

Rue du Port Cabane Bleue Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition à la Cabane Bleue Tristan Gassiole et Dominique Auger

L’événement Exposition à la Cabane Bleue Tristan Gassiole et Dominique Auger Audenge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur Bassin