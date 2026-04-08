Pilate sur la plage avec Ju’Banasana Audenge vendredi 3 juillet 2026.

Audenge

Pilate sur la plage avec Ju’Banasana

Plage d’Audenge Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31

Pilate en plein air, sur la plage d’Audenge, accessible à tous les niveaux, proposée par Ju’Banasana, coach sportive.

Les séances permettent de renforcer le corps en douceur, d’améliorer la posture, la mobilité et le bien-être général, dans un cadre naturel et convivial.

Tous les mardis de juillet et août de 19h à 20h.

Tous les vendredis de juillet et août de 18h30 à 19h30.

Tarif 15 € par personne .

Plage d’Audenge Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 40 25 93

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English : Pilate sur la plage avec Ju’Banasana

L’événement Pilate sur la plage avec Ju’Banasana Audenge a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur Bassin