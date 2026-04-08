Pilate sur la plage avec Ju’Banasana Audenge
Pilate sur la plage avec Ju’Banasana Audenge vendredi 3 juillet 2026.
Audenge
Pilate sur la plage avec Ju’Banasana
Plage d’Audenge Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31
Pilate en plein air, sur la plage d’Audenge, accessible à tous les niveaux, proposée par Ju’Banasana, coach sportive.
Les séances permettent de renforcer le corps en douceur, d’améliorer la posture, la mobilité et le bien-être général, dans un cadre naturel et convivial.
Tous les mardis de juillet et août de 19h à 20h.
Tous les vendredis de juillet et août de 18h30 à 19h30.
Tarif 15 € par personne .
Plage d’Audenge Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 40 25 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pilate sur la plage avec Ju’Banasana
L’événement Pilate sur la plage avec Ju’Banasana Audenge a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Audenge (Gironde)
- Fête de la musique Audenge 21 juin 2026
- Thé dansant seniors Audenge 25 juin 2026
- Anandakara centre d’études et de méditation boudhistes Anandakara Audenge 28 juin 2026
- La plage des petits explorateurs Audenge 8 juillet 2026
- Cinéma de plein air Mufasa Audenge 23 juillet 2026