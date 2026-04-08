Audenge

La tournée d’été 2026

Bassin de baignade Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

L’association Prévention Routière fait escale à Audenge dans le cadre de sa Tournée des Plages !

Rendez-vous jeudi 9 juillet au bassin de baignade, de 16H à 19H.

Parce que l’été rime avec détente, fête… et parfois un verre de trop, l’association vous invite à des ateliers ludiques et utiles pour réfléchir ensemble aux bons réflexes à adopter sur la route.

. Quiz et ateliers

. Conseils personnalisés

. Distribution d’éthylotests

. Échanges avec des pros de la prévention

Venez en famille ou entre amis un moment convivial et responsable pour passer un bel été en toute sécurité.

À vos marques, prêts… prévenez ! .

Bassin de baignade Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La tournée d’été 2026

L’événement La tournée d’été 2026 Audenge a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur Bassin