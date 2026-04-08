La tournée d’été 2026 Audenge
La tournée d’été 2026 Audenge jeudi 9 juillet 2026.
Audenge
La tournée d’été 2026
Bassin de baignade Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
L’association Prévention Routière fait escale à Audenge dans le cadre de sa Tournée des Plages !
Rendez-vous jeudi 9 juillet au bassin de baignade, de 16H à 19H.
Parce que l’été rime avec détente, fête… et parfois un verre de trop, l’association vous invite à des ateliers ludiques et utiles pour réfléchir ensemble aux bons réflexes à adopter sur la route.
. Quiz et ateliers
. Conseils personnalisés
. Distribution d’éthylotests
. Échanges avec des pros de la prévention
Venez en famille ou entre amis un moment convivial et responsable pour passer un bel été en toute sécurité.
À vos marques, prêts… prévenez ! .
Bassin de baignade Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : La tournée d’été 2026
L’événement La tournée d’été 2026 Audenge a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur Bassin
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