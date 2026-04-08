Audenge fait son festival Parc public paysager et halle du marché Audenge samedi 11 juillet 2026.

Audenge

Audenge fait son festival

Parc public paysager et halle du marché Avenue du Général de Gaulle Audenge Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-12 01:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Audenge fait son Festival ! fête sa quatrième édition cette année !

Au programme de ces deux jours de festivités concerts et spectacles de danses, chanson française, sonorités reggae, latines, rock ; un vrai mélange de styles afin de regrouper toutes les générations et tous les horizons !

̀

Le Festival d’Audenge est pensé pour permettre au plus grand nombre de profiter pleinement de l’événement, dans un cadre convivial et accueillant.

Des dispositifs spécifiques sont mis en place afin de faciliter l’accès au site et les déplacements au sein du festival

– accès PMR

– cheminements adaptés

– accueil et accompagnement dédiés

Parce que la musique, la danse et les moments de partage se vivent ensemble, tout est mis en œuvre pour offrir à chacun les meilleures conditions d’accueil.

Restauration et buvettes sur place .

Parc public paysager et halle du marché Avenue du Général de Gaulle Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 81 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audenge fait son festival

L’événement Audenge fait son festival Audenge a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Coeur Bassin