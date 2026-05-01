Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Boxing Club CTNO Audenge

Audenge

Challenge weboxefit CTNO spécial enfants

Boxing Club CTNO 8 Rue John Maynard Keynes Audenge Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Boxing Club CTNO et TCCS Coaching Spécial Femme proposent également un challenge dédié aux enfants, le même jour que l’événement principal !

Samedi 30 mai, pendant que les adultes se dépassent en équipe, les plus jeunes pourront eux aussi participer à leur propre défi dès 11H.

Au programme

-un parcours ludique et chronométré

-une participation individuelle

Récompenses à la clé pour tous les participants

Inscription avant le 22 mai. .

Boxing Club CTNO 8 Rue John Maynard Keynes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Challenge weboxefit CTNO spécial enfants

L’événement Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Audenge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur Bassin