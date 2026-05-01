Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Boxing Club CTNO Audenge
Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Boxing Club CTNO Audenge samedi 30 mai 2026.
Audenge
Challenge weboxefit CTNO spécial enfants
Boxing Club CTNO 8 Rue John Maynard Keynes Audenge Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Boxing Club CTNO et TCCS Coaching Spécial Femme proposent également un challenge dédié aux enfants, le même jour que l’événement principal !
Samedi 30 mai, pendant que les adultes se dépassent en équipe, les plus jeunes pourront eux aussi participer à leur propre défi dès 11H.
Au programme
-un parcours ludique et chronométré
-une participation individuelle
Récompenses à la clé pour tous les participants
Inscription avant le 22 mai. .
Boxing Club CTNO 8 Rue John Maynard Keynes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Challenge weboxefit CTNO spécial enfants
L’événement Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Audenge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur Bassin
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