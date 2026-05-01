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Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Boxing Club CTNO Audenge

Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Boxing Club CTNO Audenge

Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Boxing Club CTNO Audenge samedi 30 mai 2026.

Lieu : Boxing Club CTNO

Adresse : 8 Rue John Maynard Keynes

Ville : 33980 Audenge

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Audenge

Challenge weboxefit CTNO spécial enfants

Boxing Club CTNO 8 Rue John Maynard Keynes Audenge Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Boxing Club CTNO et TCCS Coaching Spécial Femme proposent également un challenge dédié aux enfants, le même jour que l’événement principal !

Samedi 30 mai, pendant que les adultes se dépassent en équipe, les plus jeunes pourront eux aussi participer à leur propre défi dès 11H.

Au programme
-un parcours ludique et chronométré
-une participation individuelle

Récompenses à la clé pour tous les participants

Inscription avant le 22 mai.   .

Boxing Club CTNO 8 Rue John Maynard Keynes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Challenge weboxefit CTNO spécial enfants

L’événement Challenge weboxefit CTNO spécial enfants Audenge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur Bassin

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