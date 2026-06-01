Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac
Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac vendredi 3 juillet 2026.
Lussac
Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière
Lussac Gironde
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 12:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Château La Rose Perrière vous accueille pour un déjeuner estival placé sous le signe du partage et de la gourmandise. Découvrez une sélection de tapas salées et sucrées préparées par David Cuisine l’Essentiel , à savourer dans une ambiance conviviale au cœur des vignes. Entre saveurs variées, moments de détente et cadre exceptionnel, profitez d’une parenthèse gourmande idéale pour se retrouver entre amis ou en famille, avec les vins du domaine proposés au verre pour accompagner votre repas. .
Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 00 51 60 mail@vignobles-sylvain.com
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English : Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière
L’événement Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Saint-Emilion
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