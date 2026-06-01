Lussac

Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière

Lussac Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 12:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Profitez d’un déjeuner gourmand et convivial au Château La Rose Perrière dans le cadre paisible du vignoble de Lussac. David Cuisine l’Essentiel vous propose un burger accompagné de frites et salade, suivi d’un délicieux milkshake aux fraises fraîches pour une pause sucrée et rafraîchissante. Une parenthèse estivale idéale pour partager un bon moment entre amis ou en famille, dans une ambiance chaleureuse accompagnée des vins du domaine disponibles au verre. .

Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 00 51 60 mail@vignobles-sylvain.com

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English : Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière

L’événement Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Saint-Emilion