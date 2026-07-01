Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac
vendredi 31 juillet 2026 · Lussac
Informations pratiques
Lussac
Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière
Lussac Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 12:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le Château La Rose Perrière vous invite à profiter d’un déjeuner d’été gourmand et convivial au milieu des vignes. « David Cuisine l’Essentiel » propose un barbecue généreux accompagné de frites et salade, suivi d’un carpaccio d’ananas aux épices douces pour une touche fraîche et parfumée. Dans une atmosphère chaleureuse et détendue, venez partager un agréable moment entre amis ou en famille tout en découvrant les vins du domaine proposés au verre. .
Lussac 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 00 51 60 mail@vignobles-sylvain.com
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English : Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière
L’événement Les Déjeuners de l’Été au Château La Rose Perrière Lussac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Saint-Emilion