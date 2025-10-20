Les démocraties à l’heure des réseaux dits sociaux conférence de l’université ouverte Cosges

Les démocraties à l’heure des réseaux dits sociaux conférence de l’université ouverte Cosges jeudi 21 mai 2026.

Salle des fêtes Cosges Jura

Début : 2026-05-21 18:30:00

En vingt ans d’existence, les réseaux sociaux ont radicalement transformé l’expression de la démocratie.

Polarisation des opinions, propagation de la désinformation et manipulations diverses comment faire le tri dans cette avalanche d’informations ?

Conférence proposée par la Communauté de Communes Bresse Haute Seille dans le cadre du projet de territoire. .

Salle des fêtes Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 accueil@bressehauteseille.fr

