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Les demoiselles de la nuit, Mairie d’Athis, Athis

vendredi 21 août 2026 · Mairie d'Athis · Athis

Les demoiselles de la nuit, Mairie d’Athis, Athis

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Mairie d'Athis
Adresse
1 Rue Camille Soudant, 51150 Athis
Ville
51150 Athis
Département
Marne
Tarif
Sur inscription, Sortie Gratuite

Les demoiselles de la nuit Vendredi 21 août, 21h00 Mairie d’Athis Marne

Sur inscription, Sortie Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature au Marais d’Athis.

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Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Chauve-souris Chiroptères

©Y. Peyrard