Les demoiselles de la nuit, Mairie d’Athis, Athis
vendredi 21 août 2026 · Mairie d'Athis · Athis
Informations pratiques
Les demoiselles de la nuit Vendredi 21 août, 21h00 Mairie d’Athis Marne
Sur inscription, Sortie Gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00
Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature au Marais d’Athis.
Mairie d’Athis 1 Rue Camille Soudant, 51150 Athis Athis 51150 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]
Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Chauve-souris Chiroptères
©Y. Peyrard