Les demoiselles de la nuit, Mairie d’Athis, Athis

Informations pratiques

Les demoiselles de la nuit Vendredi 21 août, 21h00 Mairie d’Athis Marne

Sur inscription, Sortie Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Partez à leur découverte lors d’une Sortie Nature au Marais d’Athis.

Mairie d’Athis 1 Rue Camille Soudant, 51150 Athis Athis 51150 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/ »}]

Discrètes créatures de la nuit et auxiliaire de nos cultures, les chauves-souris nous aident en secret à la nuit tombée. Chauve-souris Chiroptères

©Y. Peyrard