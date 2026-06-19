Informations pratiques

La Roche-Clermault

Les demoiselles du marais

La Roche-Clermault Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Au cœur de la réserve naturelle régionale du Marais de Taligny, les cours d’eau et autres mares regorgent de créatures aussi colorées que discrètes, communément appelées libellules. De la larve à l’adulte virevoltant, découvrez la vie de ces insectes prédateurs qui peuplent notre planète depuis des

Au cœur de la réserve naturelle régionale du Marais de Taligny, les cours d’eau et autres mares regorgent de créatures aussi colorées que discrètes, communément appelées libellules. De la larve à l’adulte virevoltant, découvrez la vie de ces insectes prédateurs qui peuplent notre planète depuis des millions d’années. .

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

At the heart of the Marais de Taligny regional nature reserve, streams and ponds abound with colorful yet discreet creatures, commonly known as dragonflies. From larvae to twirling adults, discover the lives of these predatory insects that have inhabited our planet for thousands of years

L’événement Les demoiselles du marais La Roche-Clermault a été mis à jour le 2026-06-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme