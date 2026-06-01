Pompey

Les deux doigts dans la prise

99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Bouclette est multi-instrumentaliste inspiré par la chanson à texte. Il crée ses propres chanson mêlant instruments traditionnels et électroniques. Il a en tête de traduire les émotions, les échecs et les victoires des enfants du XXIe siècle, avec poésie et amour.

Spectacle pour les enfants de 3 à 12 ans.Enfants

0 .

99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 77 57 contact@mjcpompey.fr

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English :

Bouclette is a multi-instrumentalist inspired by chanson à texte. He creates his own songs combining traditional and electronic instruments. His aim is to translate the emotions, failures and triumphs of 21st-century children, with poetry and love.

Show for children aged 3 to 12.

L’événement Les deux doigts dans la prise Pompey a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY