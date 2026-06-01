Les deux doigts dans la prise Pompey
Les deux doigts dans la prise Pompey mercredi 17 juin 2026.
Pompey
Les deux doigts dans la prise
99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Bouclette est multi-instrumentaliste inspiré par la chanson à texte. Il crée ses propres chanson mêlant instruments traditionnels et électroniques. Il a en tête de traduire les émotions, les échecs et les victoires des enfants du XXIe siècle, avec poésie et amour.
Spectacle pour les enfants de 3 à 12 ans.Enfants
0 .
99 ter rue des Jardins Fleuris Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 77 57 contact@mjcpompey.fr
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English :
Bouclette is a multi-instrumentalist inspired by chanson à texte. He creates his own songs combining traditional and electronic instruments. His aim is to translate the emotions, failures and triumphs of 21st-century children, with poetry and love.
Show for children aged 3 to 12.
L’événement Les deux doigts dans la prise Pompey a été mis à jour le 2026-06-05 par TOURISME BASSIN de POMPEY