Informations pratiques

Plessé

Les Dimanche de Calla

LE DRESNY Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

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LE DRESNY Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 90 86 58 lesjardinsdecalla@gmail.com

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English :

L’événement Les Dimanche de Calla Plessé a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44