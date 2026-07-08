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AGENDA · Plessé

Les Dimanche de Calla Plessé

dimanche 2 août 2026 · Plessé

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
LE DRESNY
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
0 0

Plessé

Les Dimanche de Calla

LE DRESNY Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

  .

LE DRESNY Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 90 86 58  lesjardinsdecalla@gmail.com

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English :

L’événement Les Dimanche de Calla Plessé a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44

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