AGENDA · Plessé
Les Dimanche de Calla Plessé
dimanche 2 août 2026 · Plessé
Informations pratiques
Plessé
Les Dimanche de Calla
LE DRESNY Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
.
LE DRESNY Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 90 86 58 lesjardinsdecalla@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Dimanche de Calla Plessé a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44
À voir aussi à Plessé (Loire-Atlantique)
- zic en zelle Plessé 1 août 2026
- Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé 21 août 2026