Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé
Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé vendredi 21 août 2026.
Plessé
Visite de la Microbrasserie La Coutume
44 Lieu-dit La Ville Dinais Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
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44 Lieu-dit La Ville Dinais Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 71 06 04 agenda@tourisme-pays-redon.com
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English :
L’événement Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44
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