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Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé

Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé vendredi 21 août 2026.

Adresse : 44 Lieu-dit La Ville Dinais

Ville : 44630 Plessé

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : 0 0

Plessé

Visite de la Microbrasserie La Coutume

44 Lieu-dit La Ville Dinais Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

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44 Lieu-dit La Ville Dinais Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 71 06 04  agenda@tourisme-pays-redon.com

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English :

L’événement Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44

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