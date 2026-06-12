Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé vendredi 21 août 2026.

Plessé

Visite de la Microbrasserie La Coutume

44 Lieu-dit La Ville Dinais Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

.

44 Lieu-dit La Ville Dinais Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 99 71 06 04 agenda@tourisme-pays-redon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de la Microbrasserie La Coutume Plessé a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44