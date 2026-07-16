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AGENDA · Plessé

Bal paysan avec HK ferme de Lancé Plessé

vendredi 11 septembre 2026 · ferme de Lancé · Plessé

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
ferme de Lancé
Adresse
4 Lieu-dit Lancé
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Plessé

Bal paysan avec HK

ferme de Lancé 4 Lieu-dit Lancé Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

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ferme de Lancé 4 Lieu-dit Lancé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76  bucephaleevenements@gmail.com

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English :

L’événement Bal paysan avec HK Plessé a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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