Bal paysan avec HK ferme de Lancé Plessé

Informations pratiques

Plessé

Bal paysan avec HK

ferme de Lancé 4 Lieu-dit Lancé Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

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ferme de Lancé 4 Lieu-dit Lancé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76 bucephaleevenements@gmail.com

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English :

L’événement Bal paysan avec HK Plessé a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44