AGENDA · Plessé
Bal paysan avec HK ferme de Lancé Plessé
vendredi 11 septembre 2026 · ferme de Lancé · Plessé
Informations pratiques
Plessé
Bal paysan avec HK
ferme de Lancé 4 Lieu-dit Lancé Plessé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
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ferme de Lancé 4 Lieu-dit Lancé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76 bucephaleevenements@gmail.com
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English :
L’événement Bal paysan avec HK Plessé a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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