AGENDA · Plessé
Exposition photos Terre d’espoir Médiathèque Plessé
mardi 1 septembre 2026 · Médiathèque · Plessé
Informations pratiques
Plessé
Exposition photos Terre d’espoir
Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux Plessé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-01
.
Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 76 68 mediatheque@mairie-plesse.fr
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English :
L’événement Exposition photos Terre d’espoir Plessé a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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