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AGENDA · Plessé

Exposition photos Terre d’espoir Médiathèque Plessé

mardi 1 septembre 2026 · Médiathèque · Plessé

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
3 Espace des 3 Lieux
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Plessé

Exposition photos Terre d’espoir

Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-01

  .

Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 76 68  mediatheque@mairie-plesse.fr

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English :

L’événement Exposition photos Terre d’espoir Plessé a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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