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AGENDA · Plessé

Brunch du 15 août Plessé

samedi 15 août 2026 · Plessé

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
4 rue de la tahinière
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 15 25

Plessé

Brunch du 15 août

4 rue de la tahinière Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

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4 rue de la tahinière Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 15 12 53  restaurant.latelier.m@gmail.com

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English :

L’événement Brunch du 15 août Plessé a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44

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