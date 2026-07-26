Informations pratiques

Plessé

Brunch du 15 août

4 rue de la tahinière Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

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4 rue de la tahinière Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 15 12 53 restaurant.latelier.m@gmail.com

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English :

L’événement Brunch du 15 août Plessé a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44