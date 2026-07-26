AGENDA · Plessé
Brunch du 15 août Plessé
samedi 15 août 2026 · Plessé
Informations pratiques
Plessé
Brunch du 15 août
4 rue de la tahinière Plessé Loire-Atlantique
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
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4 rue de la tahinière Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 15 12 53 restaurant.latelier.m@gmail.com
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English :
L’événement Brunch du 15 août Plessé a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44
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