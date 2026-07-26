Présentation de la saison 2026-2027 du CANAL Médiathèque Plessé

Informations pratiques

Plessé

Présentation de la saison 2026-2027 du CANAL

Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux Plessé Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

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Médiathèque 3 Espace des 3 Lieux Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 76 68 mediatheque@mairie-plesse.fr

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English :

L’événement Présentation de la saison 2026-2027 du CANAL Plessé a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44