Pless’tival 4 Route de la Forêt Plessé

samedi 22 août 2026 · Route de la Forêt · Plessé

Informations pratiques

Plessé

Pless’tival 4

Route de la Forêt Préau du Pont Rialland, plessé Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

.

Route de la Forêt Préau du Pont Rialland, plessé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76 bucephaleevenements@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pless’tival 4 Plessé a été mis à jour le 2026-07-12 par ADT44