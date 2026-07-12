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AGENDA · Plessé

Pless’tival 4 Route de la Forêt Plessé

samedi 22 août 2026 · Route de la Forêt · Plessé

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Route de la Forêt
Adresse
Préau du Pont Rialland, plessé
Ville
44630 Plessé
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Plessé

Pless’tival 4

Route de la Forêt Préau du Pont Rialland, plessé Plessé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

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Route de la Forêt Préau du Pont Rialland, plessé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76  bucephaleevenements@gmail.com

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English :

L’événement Pless’tival 4 Plessé a été mis à jour le 2026-07-12 par ADT44

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