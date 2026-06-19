Nogent-le-Rotrou

Les Dimanches aux Parcs

Parc Louis-Moullin Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-26 16:16:00

fin : 2026-07-26 17:16:00

Date(s) :

2026-07-26

Dimanches aux Parcs.

Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.

4ème rdv au parc Louis-Moullin pour le spectacle de clown Frigo Cie Dis Bonjour à la Dame.

Rdv à 16h16 au parc Louis-Moullin.

Frigo Cie Dis Bonjour à la Dame.

Le clown au nez noir, personnage corrosif et attachant, s’éprend d’un projet aussi vital qu’absurde s’envoyer en l’air. Un objectif orbital, la promesse d’un décollage sensationnel ! Plus précisément, décoller avec son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. .

Parc Louis-Moullin Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Sundays in the Parks.

Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in the city’s parks to enjoy free performances.

Fourth event at Louis-Moullin Park featuring the clown show “Frigo” by Cie Dis Bonjour à la Dame.

L’événement Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE