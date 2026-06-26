Concert Festiv’ 2026 Ki&CO Nogent-le-Rotrou
vendredi 24 juillet 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Ki&CO
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
8ème date KI&CO.
Accès libreFamilles
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
8ème date KI&CO.
Les six musiciens de KI&CO, complices depuis plus de dix ans, vous proposent une musique vivante et chaleureuse, revisitant sur des rythmes actuels et colorés d’incontournables standards de jazz, bossa, latin, funk, et soul.
Accès libre. .
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
The Festiv’ d’Été are back with a lively musical program on Place Saint-Pol!
June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.
8th date: KI&CO.
Free admission
L’événement Concert Festiv’ 2026 Ki&CO Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE
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