Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Concert Festiv’ 2026 Ki&CO

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

8ème date KI&CO.

Accès libreFamilles

C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !

Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.

8ème date KI&CO.

Les six musiciens de KI&CO, complices depuis plus de dix ans, vous proposent une musique vivante et chaleureuse, revisitant sur des rythmes actuels et colorés d’incontournables standards de jazz, bossa, latin, funk, et soul.

Accès libre. .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

The Festiv’ d’Été are back with a lively musical program on Place Saint-Pol!

June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.

8th date: KI&CO.

Free admission

L’événement Concert Festiv’ 2026 Ki&CO Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE