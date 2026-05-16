Nogent-le-Rotrou

Les SuPercheries#5

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Les Supercheries d’été #5 I Festival de musique baroque & musique du monde.

Fidèle à sa promesse d’évasion, l’Escadron Volant de la Reine propose une une programmation aux esthétiques curieuses et variées. Cette année, cap sur l’Italie !

Les SuPercheries, c’est le festival qui fait vibrer le Perche au rythme de la musique baroque et des musiques du monde ! Porté par L’Escadron Volant de la Reine, cet événement est né en 2021 pour rapprocher artistes, acteurs socio-culturels locaux et spectateurs, en insufflant une énergie nouvelle à la vie locale.

Cette année, cap sur l’Italie ! L’Italie du baroque se présente comme le berceau des arts en Europe, un centre de rayonnement culturel dont l’influence demeure déterminante pour la compréhension de l’esthétique et des pratiques artistiques de l’époque.

Pass 3 jours inclus tous les concerts (sauf clés d’écoute du 31 juillet à 17h30, gratuit sur réservation). Tarif plein 60 € I réduit 40 € I tarif soutien 70 € I free -18 ans

Toute la programmation > https://supercheries.com .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire production.escadron@gmail.com

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English :

Summer Supercheries #5 I Baroque & World Music Festival.

True to its promise of escapism, the Queen’s Flying Squadron offers a program of curious and varied aesthetics. This year, we’re heading for Italy!

L’événement Les SuPercheries#5 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-16 par OTs DU PERCHE