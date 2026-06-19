Nogent-le-Rotrou

Vacances d’été au Château Livret-jeu L’affaire du poison

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

L’affaire du poison

Le seigneur de Nogent a échappé de peu à un mystérieux empoisonnement. Quelle plante a pu commettre ces effets ? Parcourez le château à la recherche d’indices laissés au fil des siècles et menez l’enquête pour résoudre cette affaire.

Dès 7 ans / Livret 5,50 €

Sur inscription

Livret-jeu L’affaire du poison

Le seigneur de Nogent a échappé de peu à un mystérieux empoisonnement. Quelle plante a pu commettre ces effets ? Parcourez le château à la recherche d’indices laissés au fil des siècles et menez l’enquête pour résoudre cette affaire.

À partir de 7 ans

Tarif (entrée sur le site incluse)

Enfant de 7 à 18 ans => 5,50 €

Adulte accompagnant 5€

Sur inscription .

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

The Poison Case

The Lord of Nogent narrowly escaped a mysterious poisoning. What plant could have caused these effects? Search the castle for clues left behind over the centuries and lead the investigation to solve this case.

Ages 7 and up / Booklet: 5.50 €

Registration required

L’événement Vacances d’été au Château Livret-jeu L’affaire du poison Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE