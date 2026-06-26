Concert Festiv’ 2026 Calling Strait Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Calling Strait Nogent-le-Rotrou vendredi 31 juillet 2026.
Nogent-le-Rotrou
Concert Festiv’ 2026 Calling Strait
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
9ème date Calling Strait.
Accès libreFamilles
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol !
Du 5 juin au 28 août 2026 Tous les vendredis à 18h30.
9ème date Calling Strait.
Calling Strait est avant tout la réunion de cinq musiciens complices autours de Mick Ravassat, afin de rendre hommage à la musique de Dire Straits, et de son guitariste chanteur Mark Knopfler. Passionné depuis tout jeune, Mick Ravassat est le guitariste chanteur rêvé pour interpréter Mark Knopfler. Son jeux de guitare à la fois tout en finesse et puissant et sa voix d’une ressemblance frappante en étonneront plus d’un. Grâce à l’alchimie du groupe, vous replongerez dans les chansons mythiques de Dire Straits Sultans of Swing , Money for nothing , Romeo and Juliet …
Accès libre. .
Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
The Festiv’ d’%E9t%E9 are back with a lively musical program on Place Saint-Pol!
June 5–August 28, 2026—Every Friday at 6:30 p.m.
9th date: Calling Strait.
Free admission
L’événement Concert Festiv’ 2026 Calling Strait Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE
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