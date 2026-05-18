Les Dimanches de Brendaouez Les enfants d’Icare Chapelle Guissény

Guissény

Les Dimanches de Brendaouez Les enfants d’Icare

Chapelle Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Chaque dimanche de l’été, à 18h, nous vous accueillons avec une programmation musicale diversifiée, allant du celte au jazz, du baroque au au groove et au breton. La chapelle devient ainsi un espace dynamique où les arts se mêlent. Chaque concert est suivi d’un moment convivial d’échange avec les artistes. L’accès aux concerts est libre, avec une participation suggérée.

Les enfants d’Icare jazz actuel

Les Enfants d’Icare prend le contre-pied du quatuor à cordes habituel. Celui-ci gratte, frappe, groove et improvise! Sans renier les origines classiques, Les enfants d’Icare vont chercher d’autres sonorités issues du jazz mais aussi des musiques traditionnelles voire du rock .

Chapelle Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 10 59 04

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English :

L’événement Les Dimanches de Brendaouez Les enfants d’Icare Guissény a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne