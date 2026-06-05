Tréguier

Les dimanches de caractère Les secrets verts de Tréguier

15 Avenue des États de Bretagne Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tréguier, l’une des 269 Petites cités de caractère, invite à (re) découvrir la commune à travers une déambulation guidée pour les Dimanches de caractère.

Après les bouchers, les pinardiers et la construction du centre hospitalier et les établissements scolaires auparavant attachés aux religieux, cette quatrième édition propose de découvrir Les secrets verts de Tréguier .

Réservation souhaitée. .

15 Avenue des États de Bretagne Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

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English :

L’événement Les dimanches de caractère Les secrets verts de Tréguier Tréguier a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose