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LES DIMANCHES DE L’ETANG ESCALE AU TEXAS Saint-Estève

LES DIMANCHES DE L’ETANG ESCALE AU TEXAS Saint-Estève

LES DIMANCHES DE L’ETANG ESCALE AU TEXAS Saint-Estève dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
21 D45
Ville
66240 Saint-Estève
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saint-Estève

LES DIMANCHES DE L’ETANG ESCALE AU TEXAS

21 D45 Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Faites une escale au texas ave le concert de Macadam Farmer, reprise de country pop.
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21 D45 Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00 

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English :

Take a trip to Texas with Macadam Farmer’s concert, featuring country-pop covers.

L’événement LES DIMANCHES DE L’ETANG ESCALE AU TEXAS Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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