Dangu

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Dangu

Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand sont l’occasion de découvrir à votre rythme les pépites du patrimoine du territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand, un dimanche par mois de mai à octobre.

Patrimoine bâti, religieux ou historique révèlent souvent des trésors architecturaux rarement ouverts ou public.

Leurs portes s’ouvrent pour vous lors des Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand.

Classée au titre des monuments historiques en 1913, l’église Saint Jean-Baptiste de Dangu présente une nef romane du XIIème siècle, remaniée au XVIème siècle, un chevet et un chœur voûté du XIIIème siècle, un clocher, un porche à arcades reposant sur des colonnes doriques du XVIème siècle, une chapelle sud à 3 absides (vitrail), une crypte, des statues d’apôtres des XVIème et XVIIème siècles, des boiseries du XVIIIème siècle, un bas-relief du XVIIIème siècle, un tabernacle du XVIIème siècle et un cénotaphe du XIXème siècle. .

Dangu 27720 Eure Normandie +33 2 77 14 00 49 mairie.dangu@wanadoo.fr

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English : Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Dangu

L’événement Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Dangu Dangu a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme