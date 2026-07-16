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AGENDA · Troisvaux

Les dimanches en terrasse à Belval, Terrasse de l’Abbaye de Belval, Troisvaux

dimanche 19 juillet 2026 · Terrasse de l'Abbaye de Belval · Troisvaux

Les dimanches en terrasse à Belval, Terrasse de l’Abbaye de Belval, Troisvaux

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Terrasse de l'Abbaye de Belval
Adresse
437 Rue Principale, 62130 Troisvaux
Ville
62130 Troisvaux
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Entrée libre et participation libre en toute conscience.

Les dimanches en terrasse à Belval Dimanche 19 juillet, 15h30 Terrasse de l’Abbaye de Belval Pas-de-Calais

Entrée libre et participation libre en toute conscience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T15:30:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T15:30:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Venez passer un après-midi détente en terrasse à l’abbaye de Belval en écoutant les histoires et les chansons de Patrick saulnier alias Marchand de sel pour la Cie « Il était deux fois »

Terrasse de l’Abbaye de Belval 437 Rue Principale, 62130 Troisvaux Troisvaux 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Après-midi conte et musique en terrasse à l’Abbaye de Belval