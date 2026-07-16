Les dimanches en terrasse à Belval, Terrasse de l’Abbaye de Belval, Troisvaux

Informations pratiques

Les dimanches en terrasse à Belval Dimanche 19 juillet, 15h30 Terrasse de l’Abbaye de Belval Pas-de-Calais

Entrée libre et participation libre en toute conscience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T15:30:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T15:30:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Venez passer un après-midi détente en terrasse à l’abbaye de Belval en écoutant les histoires et les chansons de Patrick saulnier alias Marchand de sel pour la Cie « Il était deux fois »

Terrasse de l’Abbaye de Belval 437 Rue Principale, 62130 Troisvaux Troisvaux 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Après-midi conte et musique en terrasse à l’Abbaye de Belval