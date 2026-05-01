Les Dîners Nomades Whisky de Rozelieures Maison de la Mirabelle Rozelieures

Rozelieures

Les Dîners Nomades Whisky de Rozelieures

Maison de la Mirabelle 16 Rue du Capitaine Durand Rozelieures Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Rozelieures, c’est l’histoire un peu folle d’une famille visionnaire qui a su transformer l’exploitation familiale en fer de lance du whisky français. Mieux que cela, c’est aujourd’hui l’une des rares marques de whisky au monde qui possède en propriété et maîtrise 100% de sa fabrication. Tout est fait maison! Nous poserons nos nappes et casseroles au sein de la distillerie pour un dîner qui mettra tous les sens en éveil!

Tarif: 120€ par adulte. le prix comprend la visite guidée du site, l’apéritif et un dîner gastronomique composé de 4 services avec l’accord mets et boissons.

Réservations en ligne sur le site internet du Relais de Vincey.Tout public

120 .

Maison de la Mirabelle 16 Rue du Capitaine Durand Rozelieures 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 67 40 11

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English :

Rozelieures is the wild story of a visionary family who transformed the family business into the spearhead of French whisky. Better than that, today it’s one of the few whisky brands in the world to own and control 100% of its production. It’s all homemade! We’ll set down our tablecloths and pans inside the distillery for a dinner that will awaken all the senses!

Price: 120? per adult. Price includes guided tour of the site, aperitif and 4-course gourmet dinner with food and beverage pairing.

Online reservations on the Relais de Vincey website.

L’événement Les Dîners Nomades Whisky de Rozelieures Rozelieures a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS