Les documentaires du mercredi Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Les documentaires du mercredi

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

En août, partez en voyage avec nous Inde, Cameroun, États-Unis, Sénégal… partez à la rencontre de personnes qui s’engagent dans leur pays pour la culture, l’environnement, pour les autres tout simplement.

16h projection

17h pause fraîcheur et discussion en présence de la réalisatrice

18h projection

Sur réservation. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English :

L’événement Les documentaires du mercredi Eymet a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides